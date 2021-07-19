Bostanlıspor Aytaç, Kick Boks'ta Ege Bölge 3.'sü

Her branşta adını başarılarıyla sık sık duyuran Bostanlıspor, bu kez de Kick Boks Ege Bölge Büyükler Şampiyonası'ndan da bir bronz madalya çıkardı.