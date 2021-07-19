Bostanlıspor Aytaç, Kick Boks'ta Ege Bölge 3.'sü
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Bostanlıspor Aytaç, Kick Boks'ta Ege Bölge 3.'sü

Bostanlıspor Aytaç, Kick Boks'ta Ege Bölge 3.'sü
Bültenler - Haberler | Güncel

Her branşta adını başarılarıyla sık sık duyuran Bostanlıspor, bu kez de Kick Boks Ege Bölge Büyükler Şampiyonası'ndan da bir bronz madalya çıkardı.

Karabağlar Spor Salonu'nda yapılan Ege Bölge Büyükler Kick Boks Şampiyonası'ndan 89 kiloda ringe çıkan Bostanlıspor'da aynı zamanda Boks, Muay Thai ve Kick Boks antrenörlüğü yapan Aytaç Uyanıker, şanssız yenilgi sonrasında finali kaçırdı ve üçüncülük maçını kazanarak kürsüye çıktı.Üçüncülük madalyasını kürsüde alan Aytaç Uyanıker'i ilk kutlayan eşi Gülperi Uyanıker oldu.

Ringe çıkarak öğrencilerine örnek olmak istediğini belirten Aytaç Uyanıker, "Kick Boks ve Muay Thai de Bostanlıspor'un adını duyurmaya devam edeceğiz. Hedefimizde önümüzdeki yıldızlar şampiyonası var. Bu şampiyonaya tecrübesiz ancak gelecek vaat eden sporcularımızla katılacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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