Bosnalı Sırp liderin "Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma" teklifi reddedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bosnalı Sırp liderin "Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma" teklifi reddedildi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in "İsrail'deki Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" teklifi, Boşnak ve Hırvat üyelerce reddedildi.

Bosnalı Sırp liderin
17.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:39

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in "İsrail'deki Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" teklifi, Boşnak ve Hırvat üyelerce reddedildi.

Devlet Başkanlığı Konseyi, Sırp üye Dodik'in "Bosna Hersek'in İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma" ve Hırvat üye Zeljko Komsic'in "Kosova'nın bağımsızlığını tanıma" tekliflerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Kararların oy birliği ile alındığı konseyde, Sırp üye Dodik'in teklifi bire karşı iki oyla reddedildi. Kosova'nın bağımsızlığının tanınması oylamasında ise Boşnak üye Sefik Dzaferovic ve Hırvat üye Komsic, olumlu oy kullansa da Dodik'in aleyhte oyuyla bu teklif de kabul edilmedi.

Komsic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in İsrail'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması fikrine en başından beri karşı olduğunu belirterek bu yöndeki bir kararın BM'de kabul edilen Kudüs tasarısını ihlal etmek anlamına geldiğini söyledi.

Diğer gündem maddesinde ise kendisinin ve Boşnak üye Dzaferovic'in Kosova'nın bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesi yönünde oy kullandıklarını aktaran Komsic, Sırp üyenin ise aleyhte oy verdiğini ifade etti.

Boşnak üye Dzaferovic ise Büyükelçiliğin Tel Aviv'de kalması hususunda Konseyin doğru bir karar verdiğini belirterek bu kararın Bosna Hersek'in kabul ettiği uluslararası yükümlülüklere de uygun olduğunu kaydetti.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Sırbistan'ın ABD'de imzaladığı anlaşma kapsamında kendi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönünde karar almasının ardından, Bosna Hersek'in de aynı kararı alması için konseye teklifte bulunacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Dejan Maksimovic,Lejla Biogradlija
Dejan Maksimovic,Lejla Biogradlija
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Mustafa Destici Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Ferhat Göçer Şeyma Subaşı Metin Özülkü
Spor Falcao Tamer Tuna Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bosnalı Sırp liderin "Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma" teklifi reddedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 15:43:42. #1.14#
title