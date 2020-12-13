Boşnak böreği nasıl yapılır? 13 Aralık Masterchef yemekleri: Balkan mutfağı tarifleri! Boşnak böreği tarifi, püf noktası, malzemeleri
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Boşnak böreği nasıl yapılır? 13 Aralık Masterchef yemekleri: Balkan mutfağı tarifleri! Boşnak böreği tarifi, püf noktası, malzemeleri

13.12.2020 20:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:21
Boşnak böreği nasıl yapılır? 13 Aralık Masterchef yemekleri: Balkan mutfağı tarifleri! Boşnak böreği tarifi, püf noktası, malzemeleri

Masterchef yemeklerinde bu akşam Balkan mutfağından esintiler var. Birbirinden farklı yemeklerin yer aldığı bu akşamın sonunda bir kişi elenecek. Peki, Masterchef Boşnak böreği nasıl yapılır? Balkan mutfağı tarifleri! Boşnak böreği tarifi, püf noktası, malzemeleri

Ekranların sevilen yarışması Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam Masterchef'de eleme heyecanı var. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin 120. bölümündeBalkanlar mutfağının seçkin lezzetleri yapılıyor. Yapılanlar biri de Boşnak böreği oldu.

Yaklaşık 6 asırdır Bosna Hersek sofralarının vazgeçilmezi olan ve ünü ülke sınırlarını aşan Boşnak böreği, hem Bosna Herseklilerin hem de ülkeyi ziyaret eden turistlerin en çok aradığı lezzet.

BOŞNAK BÖREĞİ MALZEMELERİ

1 + 1\4 su bardağı su

4 su bardağı un (yaklaşık)

1 yemek kaşığı tuz (silme)

150 gr. tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

Ispanaklıbörek harcı (ıspanakla, soğanı hafif kavurarak yaptım. Ocaktan aldıktan sonrada biraz peynir eklenebilir)

Üzerine sürmek için: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı yoğurt

Boşnak böreği nasıl yapılır? 13 Aralık Masterchef yemekleri: Balkan mutfağı tarifleri! Boşnak böreği tarifi, püf noktası, malzemeleri

MASTERCHEF BOŞNAK BÖREĞİ NASIL YAPILIR? BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ

Ilık suya elenmiş un ve tuzu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur hazırlayın ve pürüzsüz olana kadar yoğurup yarım saat kadar dinlendirin.

Hamuru 4 veya 5 parçaya bölerek yuvarlayın ve yine yarım saat kadar dinlendirin.

Hamuru merdane ile yarım cm kalınlığındaaçarak ( açarken merdaneyi içten dışa doğru kullanın) katı-sıvı yağ karışımı ile her yerini yağlayın.

Kenarlardan çekerek (eşit şekilde) hamuru inceltmeye başlayın. Açtıkça yağı çekeceğinden, ara sıra hamuru yağlayın.

Hamuru inceltip büyüttükten sonra, kenarlarına börek harcından yayın.

Hamuru yine çekerek harcın üzerine kapatıp rulo yapmaya başlayın.

Tekrar çekerek ve ara sıra yağlayarak hamuru inceltip ortaya doğru rulo yapmaya devam edin.

Artık çekilmeyecek kadar hamur inceldiğinde, ortadan kesik atık büyük simit halkası gibi olan hamuru hafif çekerek uzatıp, yağlanmış yuvarlak fırın tepsisine ortadan başlayarak spiral seklinde yerleştirin.

Tüm bezeleri yanı şekilde açtıktan sonra hamurun üstüne tereyağı yoğurt karışımı şurup önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Afiyet Olsun.

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