Bosna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna Hersek'e gitti. Başkent Saraybosna'da Başçarşı Camisi'nin açılışını yapan Erdoğan, kendisini görmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan resmi temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

CAMİ AÇILIŞI YAPTI

Ziyaret sonrasında başkent Saraybosna'da Başçarşı Camisi'nin açılışında konuşan Erdoğan, "Cuma namazını kıldığımız camiinin Bosna Hersek ve müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Aradan geçen 5 asırlık yardımlar, savaşlarla zarar görmüştü. Camimiz kapsamlı bir restorasyon sonrasında geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Caminin açılışını 21 Mart'ta Miraç Gecesi'nde yapmayı planlıyorduk. Koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Başçarşı Camii'nde kılınacak namazların okunacak ezanların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Camiinin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.

İLGİYLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını da açılışını yaptığı Başçarşı Camii'nde kıldı. Açılış öncesinde çarşıyı gezen Erdoğan, karşısında büyük bir kalabalık buldu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı'nı yakından görmek için birbiriyle yarıştı.

Bosna Hersekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bosnalılardan biri, Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak uzun yıllar görevini sürdürmesini Allah'tan dilediğini söyledi. Saraybosnalı Zinka Sehovic, misafir karşılamayı sevdiğini ifade ederek, "Mutluyum. Erdoğan ve Türkiye, bize her alanda çok yardımcı oldu." dedi.

Zijad Grcic de Erdoğan'ın Saraybosna'ya gelişinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Daha sık gelmesini ve yalnızca Saraybosna değil, Bosna Hersek'in tüm bölgelerini ziyaret etmesini isterdim." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'in dostu olduğunu vurgulayan Grcic, Başçarşı Camisi'nin restore edilmesine sevindiğini, Saraybosna halkının bunu unutmayacağını ifade etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.