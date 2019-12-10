Bosna soykırımı inkar eden Peter Handke'ye Nobel Ödülü verilmesi İsveç'te protesto edildi

10.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:06

Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim ettiği Avusturyalı yazar Peter Handke'ye yönelik İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto eylemi düzenlendi.

Bosna Hersek soykırımı kurbanlarının yakınları tarafından Norrmalmstorg Meydanı'nda düzenlenen eyleme, dünyanın birçok ülkesinden gelen gazeteci, akademisyen ve aktivistler de destek verdi.

Gösteri alanına Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartlar açıldı.

Göstericiler "Peter Handke'yi ödüllendirmek Slobodan Milosevic'i ödüllendirmektir" ve "Soykırımı inkar etmek soykırımın son safhasıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriyi organize edenler arasında bulunan Stockholm Üniversitesi İngilizce Öğretim Görevlisi Adnan Mahmutoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinin verdiği Nobel Edebiyat Ödülü ile soykırımı reddetmiş olduğunu kaydetti.

Mahmutoviç, kısa süre önce Handke'nin İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın elinden ödülü aldığını ve bunun Bosna Hersekli soykırım kurbanlarının yakınlarının kalbini yaraladığını söyledi.

Geçmişteki soykırımı yeniden yaşadıklarının altını çizen Mahmutoviç, "Sanki Saraybosna yeniden bombalanıyor, yeni bir etnik temizlik yapılıyor, geçmişteki olayları sanki yeniden yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA