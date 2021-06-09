Bosna Hersek'te TİKA'nın desteğiyle yapılan "Benim Yaratıcı Dünyam" projesi tanıtıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle hayata geçen "Benim Yaratıcı Dünyam" projesinin tanıtımı yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle hayata geçen "Benim Yaratıcı Dünyam" projesinin tanıtımı yapıldı.

TİKA'nın dikiş makinesi ve ham madde yardımında bulunduğu Saraybosna Merkez Belediyesi Sağlıklı Yaşlanma Merkezinde 60 yaş ve üstü kişiler için gerçekleşen yaratıcılığı artırıcı atölyelere katılanlar çalışmalarını sergiledi.

Etkinliğe iştirak eden Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, emekli insanları rahat ettirmenin büyük bir sevinç olduğunu ifade ederek, "Hepsinin içindeki sanatçıyı ortaya çıkarma imkanı da olmuş. Son derece güzel eserler." dedi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için düzenlenen projenin gerçekleşmesine katkı sağladıkları için büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizleri bugünlere getiren büyüklerimizin aktif olarak zaman geçirmesi ve üretici faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlayan projenin yapılmasından memnunuz." ifadelerini kullandı.

Aktiva Derneği Başkanı Varja Nikolic, projeye destek veren TİKA'ya teşekkür ederek, "Bazı yaşlılarımız daha önce hiç yapmadıkları el işlerini öğreniyor." şeklinde konuştu.

Projeye katılan Jasmina Selimovic Pavlovic, emekli olduktan sonra proje sayesinde yeni bir hayata başladığını, hayal gücünü kullanabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bir diğer katılımcı Amira Cesic de yeni yeteneklerini keşfetme imkanı bulduğunu ifade ederek, "Resim yapmaya ve dantel örmeye başladım. İnanılmaz rahatlatıcı. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bedrudin Brljavac