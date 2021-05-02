Bosna Hersek'te ramazanı geçiren Türk hafız, kendini evinde gibi hissediyor
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Bosna Hersek'te ramazanı geçiren Türk hafız, kendini evinde gibi hissediyor

Anadolu Ajansı / Elman Omic - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığınca ramazan ayında görev yapmak üzere Bosna Hersek'e gönderilen 15 hafızdan biri olan İbrahim Mansur, ülkenin orta kesimlerindeki Olovo'da görevini başarıyla sürdürürken, kendini evinde gibi hissediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ramazan ayında görev yapmak üzere Bosna Hersek'e gönderilen 15 hafızdan biri olan İbrahim Mansur, ülkenin orta kesimlerindeki Olovo'da görevini başarıyla sürdürürken, kendini evinde gibi hissediyor.

Yaklaşık 11 binlik nüfusuyla Bosna Hersek'in küçük ama şirin kenti Olovo'ya yolu düşen Mansur, buradaki camide Kur'an-ı Kerim okuyor, Boşnak cemaatle namaz kılıyor, iftar ve sahurlarını paylaşıyor.

Mansur, Boşnakça'da "kurşun" anlamına gelen Olovo'daki tecrübelerini AA muhabirine anlattı.

Diğer hafızların da Bosna Hersek genelinde görevlerine devam ettiğini belirten Mansur, "Bugüne kadar geçirdiğim günler gurur verici. Bosna Hersek'e geldiğim için son derece mutluyum." dedi.

Bosna Hersek'teki soydaş ve dindaşların kendisine yakından ilgi gösterdiğini söyleyen Mansur, özellikle misafirperverlikleriyle gönlünü fethettiklerini dile getirdi.

Mansur, Olovo'daki herkesin ailesinden bir parça haline geldiğini vurgulayarak, "Buraya gelirken kafamda bazı soru işaretleri vardı ama buradaki ramazanı gördükten sonra bu soru işaretlerinin hepsi yok oldu. Ramazan gelenekleri, bizimkiyle birebir aynı." diye konuştu.

Bosna Hersek'te yaptığı sahur ve iftarların özel bir yere sahip olduğuna işaret eden Mansur, "Herhangi bir acemilik çekmedik. Dil farkı var ama gönüllerimiz bir." dedi.

Mansur, ramazanın ilk gününden bu yana çok sayıda anı biriktirdiğini belirterek, "Kendi evimizi burada aramıyoruz. Olovo çok güzel. Buradaki anılarımı arkadaşlarıma anlatacağım. Onların da buraya gelmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Meslek hayatına imam olarak başladığına değinen Mansur, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığında memur olarak kariyerine devam ettiğini kaydetti.

"Olovo, hafızın bir memleketi artık"

Olovo Başimamı Esad Pepic de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bir ramazan daha geçirdiklerini dile getirerek, "Bu yıl, geçen yıllara oranla daha fazla kişi oruç tutuyor. Bu salgın döneminde insanlar her şeyin Allah'tan geldiğine bir kez daha şahit oldular." dedi.

Türk hafızları önceki senelerde de Olovo'da misafir ettiklerini anlatan Pepic, "Bu yıl İbrahim Mansur'u misafir ediyoruz. Onun ilk görevi ramazanı bizimle geçirmek." diye konuştu.

Pepic, Mansur ile Olovo'daki Müslüman cemaatleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Teravih namazlarını beraber kılıyoruz, mukabele okuyoruz." ifadesini kullandı.

Mansur'un kendisini evinde hissetmesi için tüm olanakları seferber ettiklerini söyleyen Pepic, "Olovo, hafızın bir memleketi artık. İslam'ın güzelliklerini paylaşıyoruz. Türk hafızın tecrübelerinden de faydalanıyoruz." dedi.

Bosna Hersek'te ramazanı geçiren Türk hafız, kendini evinde gibi hissediyor
Bosna Hersek'te ramazanı geçiren Türk hafız, kendini evinde gibi hissediyor
Bosna Hersek'te ramazanı geçiren Türk hafız, kendini evinde gibi hissediyor
Bosna Hersek'te ramazanı geçiren Türk hafız, kendini evinde gibi hissediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elman Omic

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