Bosna Hersek'te "Milletin sesi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" etkinliği düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Milletin sesi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" paneli düzenlendi.

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS), Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenen programa, Türkiye'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Bosnalı akademisyenler ve Bosna'nın farklı şehirlerinden Türkoloji öğrencileri katıldı.

12 Mart'ın, İstiklal Marşı'nın TBMM'de oyçokluğu ile kabul edildiği tarih olduğunu hatırlatan Akçeşme, "Bugün gün boyu sürecek panellerde Türkiye'den ve Bosna Hersek'ten, Mehmet Akif Ersoy konusunda akademik çalışmalar yapan, alanında yetkin hocalarımız bizlerle beraber." dedi.

Akçeşme, panel kapsamında, Bosnalı ve Türk öğrencilerin katılacağı İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasının da yapılacağını belirtti.

Katılımcılar arasında yer alan Şarkiyat Enstitüsü'nden Dr. Amina Siljak Jesenkovic ise "Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinde kaydettiği toplumsal sorunlar, İslam dünyasının ve Müslümanların genel sorunlarını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Jesenkovic, Ersoy'un eserlerinde aile içi şiddet sorununa, İslam'ın ve İslam dünyasında kadın haklarının yanlış yorumlanmasına dikkat çektiğinin altını çizdi.

İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve kabulü

İstiklal Savaşı sırasında milli marş yazılması için Büyük Millet Meclisince bir yarışma açılmasına karar verildi. Bu yarışma, Milli Eğitim Bakanlığınca 25 Ekim 1920'de Hakimiyet-i Milliye gazetesinde 500 lira ödül verileceği belirtilerek ilan edildi.

Milli marş yarışmasının ilanından sonra 23 Aralık 1920'ye kadar gönderilen 724 eserden hiçbiri milli heyecanı yansıtmakta yeterli bulunmadı. Yarışma ve ödül olması fikrinden hoşlanmayan Akif, müsabakaya katılmadı.

Ödül olduğu için yarışmaya katılmayan Akif, ödül almayacağı konusunda ikna edilince o günlerde yalnız oturduğu Tacettin Dergahı'nda, herkesin sabırsızlıkla beklediği şiiri 10 gün içinde tamamladı. İstiklal Marşı, 17 Şubat 1921'de Sebilürreşad dergisinin ilk sayfasında "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yayımlandı.

1 Mart 1921'de tarihi günlerinden birini yaşayan Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplandı. Genel Kuruldaki görüşmelerde İstiklal Marşı şiiri, elemeleri geçen son 6 şiirle Meclis'in seçimine sunuldu.

İstiklal Marşı, ilk kez dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis kürsüsünden okundu. "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesi milletvekillerinden yoğun alkış aldı. Hamdullah Suphi, her kıtasında alkışlar eşliğinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.