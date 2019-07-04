Boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in veda mesajları duygulandırdı
Sürpriz bir şekilde boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çiftinin sosyal medyada birbirine yazdığı veda mesajları herkesi duygulandırdı.
2014 yılında evlenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.
BİRBİRLERİNE BÖYLE VEDA ETTİLER
Ünlü çift, bu sabah sürpriz bir kararla 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. 3 yaşında kızları olan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten ise karar sonrası duygusal bir paylaşımla birbirlerine veda etti.
"EVLİLİĞİN SONUNA GELDİK"
İşte ünlü çiftin duygu dolu veda paylaşımları;
Kaygılaroğlu, eşine şu sözlerle veda etti: "Ne denir bilemiyorum. ben 27, Melis 25 yaşındaydık. Çok sevdik, aşık olduk. hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş'ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot tişört ile evlendik. 5 yıllık evliliğimiz, aşkımız Ada ile ödüllendirdi. Bugün o evliliğin sonuna geldik. Evlerimizi ayırsak dahi sevgimizi ve saygımızı bir tutmak, kızımızı mutlu ayrı iki evde büyütmek, ömürlük dost ve yol arkadaşı olmak olmak adına bir karar aldık. Arkama baktığımda bu 5 yıllık maceranın her anına minnettar olduğumu söylemek isterim. Çocuğumuzu büyütürken kocaman ailemizde herkesin birbirini çok sevdiği, saygı duyduğu bir final olsun istedik. hayat uzun bir yolculuk ve biz bu yolculukta kötü hatıralara sahip çocuklar olarak kızımıza kötü hatıralar bırakmak istemedik. Bu süreci içimizde yaşamak, daha önceden de olduğu gibi gündemin dışında olmak isteriz. Başta kızımız Ada ve ailemizin geri kalan üyeleri düşünüldüğünde buna saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Yanımızda olmuş olan herkese teşekkür ederim. Lütfen burada hayatımızda olmaya devam edin. Melis'im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım."
"ADA'NIN MUTSUZ OLMASINA İZİN VERMEDEN VEDALAŞIYORUZ"
Melis Kaygılaroğlu ise veda mesajında şunları yazdı: "Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim. Uraz'la ben kızımızı ayrı evlerde büyütme kararı aldık. Aşkımızı kucaklamayı bildiğimiz gibi, birbirimizi yıpratmadan, incitmeden ve en önemlisi Ada'nın bir an olsun mutsuz olmasına izin vermeden vedalaşıyoruz.
Elbet istemezdik böyle olmasını. Kimse istemez. Ama insan. Ruh. Kalp. Ne olacağını bilemiyorsun. Oldu. Çok güzel sevdik biz birbirimizi. Ama evliliği beceremedik. Yola sadece sevgimizle devam edeceğiz. Uraz; Ada'nın babası, benim hayat ortağım. Ömürlük yol arkadaşıyız biz. Birbirimize olan sevgimiz ve saygımız ömürlük.
Kolay bir süreç geçirmiyoruz inanın. Sizden tek ricam sessiz kalmayı tercih edecek olmamıza saygı duymanız. Üzerine konuşmak ancak bize ve kızımıza zarar verir. Bugüne kadar yolladığınız bütün güzel dilekler için minnettarım. Kalplerimiz bir. Canım ailem. Canım dostlarım. Canım Uraz. Canım kızım. Biz her zaman olduğu gibi kocaman bir aile olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler."
-
yazmak önemli değil yaşamak hissetmek doğruluğu önemli neymiş efendim seviyorlarmış ama ayrılıyorlarmış geçin bunları beni sevdiğimden ALLAH ayırır ne demek biz birbirimizi seviyoruz koskocaman aileyiz ama kendi isteğimizle ayrılıyoruz yazılanların hepsi masal hepsi hikayeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ulan madem bu kadar çok sevip saygı duyuyorsunuz ne demeye ayrıldınız? yoooook farklı heyecanlar aramak lazım. kolay mı bulunur sanıyorsunuz??????????Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
öyle birşey yok evlilik çocuk oyunu değil deneme tahtasıda kimse değil saygılı olacaz bir ömürlük işler bunlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Ya bi gidin.Aile temelini sarsmak kamuoyu vicdanını yaralamak toplum değerlerini yere düşürmek için sinema tv dünyasının bu oyunlarını bu millete anlatmalıyız.Aile bakanlığını göreve davet ediyorum.Boşandıysan aç telefonu anlat ne paylaşıyorsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Yedi güzel adam başrolCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Bu yüzden İslam''a uygun yaşamak gerekiyor.Cevap Yaz 51 1 Yayından Kaldır
-
İkiside güzel yazmış.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
ilk defa bir ünlünün haberi beni çok üzdü. İki insanın ailesine sevgiler saygılar iki saygılı insan yetiştirmişler. Bir baba olarak boşanmaya karşıyım ama iki taraf acı çekiyorsa bunun ileride en büyük sorunun çocuk çekecekse saygılı seviyeli ve değer vererek ayrılmalı. Belki kötü bir örnek olacak ama bence boşanan çiftler için iyi bir örneksiniz. Bu zorlu süreçte Allah yardımcınız olsun inş. belki tekrar birleşirsiniz duam bu yönde olacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ver coşkuyu ??Cevap Yaz Yayından Kaldır