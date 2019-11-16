Boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşine "Beni seviyor musun?" sorusunu sordu

16.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:59

Yıllar önce çocuk gelin rolüyle yer aldığı Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran daha sonra ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlendi. Evliliğiyle günlerce konuşulan ve eleştirilerin hedefi alan Miraloğlu, çok geçmeden olay olan evliliğini bitirme haberleriyle gündeme oturdu.

"BENİ SEVİYOR MUSUN?"

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncunun boşanma haberlerinden sonra yaptığı paylaşım "Bu kadarına da pes" dedirtti. Miraloğlu'nun, Patrick'le arabada yolculuk yaptığı sırada "Beni seviyor musun?" sorusuna eşi "Kesinlikle" cevabını verdi. Miraloğlu'nun bu paylaşımıyla yine kafalarda soru işareti bıraktı.

"ÇARESİZ KALDIM" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ünlü oyuncunun Patrick ile evlendiğini duyuran gazeteci Onur Akay, geçtiğimiz günlerde bu sefer de çiftin boşanacaklarını duyurmuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Akay, ikilinin boşanma kararını şu sözlerle anlatmıştı: "Dün konuştum daha çok yeni bir olay. Meltem evlendikten sonra eşine aşık bir imaj sergiledi ve mutlu olduğunu gösterdi. İç dünyasında yaşadıklarını anlattığı biriyle konuştum. Sürekli 'Çaresiz kaldım' ve 'Kurtulmak istiyorum' diyormuş. Hep ağlıyor ve boşanmak istiyormuş. Boşanma işlemlerine başlamış ve evden polis ile çıkacakmış. Çünkü en ufak bir tartışma ya da başka bir durumda Amerika'da sorun yaşanıyormuş. Ancak Türkiye'ye dönmeyecekmiş. Eşi de boşanmak istemiyormuş."