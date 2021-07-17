Boşanma davasında ölen avukat ve kardeşi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boşanma davasında ölen avukat ve kardeşi defnedildi

Boşanma davasında ölen avukat ve kardeşi defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada öldürülen avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan, defnedildi.

Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada öldürülen avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan, defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, mahallede Ö.A. ile karşılaştı. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen Ö.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A., yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alkan kardeşler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüphelilerden M.A. gözaltına alınırken, Ö.A.'nın yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kardeşler defnedildi

Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Alkan kardeşler, Harran ilçesine bağlı Parapara Mahallesi'nde yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Boşanma davasında ölen avukat ve kardeşi defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü
Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Burak Elmas Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boşanma davasında ölen avukat ve kardeşi defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:43:48. #1.15#

title