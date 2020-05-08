Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü
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Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü

Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü
08.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 08.05.2020 19:53

Denizli'de eşini bıçakladığı için tutuklanıp ardından tahliye olan 52 yaşındaki adam, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan 21 yaşındaki oğlunu iş yerinde tabancayla başından vurarak öldürdü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, boşanma davası açan eşini bıçakladığı için tutuklanıp, ardından tahliye olan Ünal Y. (52), boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlu Şahin Y.'yi (21), tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan baba Ünal Y.'nin, oğlunun çalıştığı kum ocağına gidip, tartıştığı oğlunu ölüme götürdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

EŞİNİ BIÇAKLA YARALI, TUTUKLANDI

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Hamam Mahallesi Çivril-Dinar Karayolu mevkisinde meydana geldi. Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Ünal Y., 6 ay önce boşanma davası açan eşi Selma Y.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Ünal Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu, tabancayla başından vurarak öldürdü

ALEYHİNE TANIKLIK YAPAN OĞLUNU, İŞ YERİNE GİDEREK ÖLDÜRDÜ

Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Y., iddiaya göre boşanma davasında kendisine aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Y.'nin bugün işe başladığı Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Y., oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı.

Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, karayolunun karşısına geçen Ünal Y., oğlu Şahin Y.'yi başından tabancayla vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu, tabancayla başından vurarak öldürdü

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Şahin Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu, tabancayla başından vurarak öldürdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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