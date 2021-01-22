"Boşanırken" ile tarihe bir not düştü
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"Boşanırken" ile tarihe bir not düştü

22.01.2021 18:06 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:11

Yazar, Alfa Yayınları arasından bir süre önce okura sunulan bu son romanında Amerikan demokrasisini, "adaletten ve vicdandan uzak" diye tanımladığı Amerikan mahkemelerini kendi deneyiminden yola çıkarak anlatıyor.

Yazar, Alfa Yayınları arasından bir süre önce okura sunulan bu son romanında Amerikan demokrasisini, "adaletten ve vicdandan uzak" diye tanımladığı Amerikan mahkemelerini kendi deneyiminden yola çıkarak anlatıyor.

Elif Kask Picasane "Rüya ülke diye bilinen ülkenin kalın perde arkasında ne olduğunu gözler önüne serdim. Kitabım kurgu romanın ötesinde tarihe bir nottur" diyor.

İlk romanı Sevgiye Zaman Var'ı 20 yaşında kaleme alan Elif Kask Pisacane, Lanetli Genler ile ve Sonra Bir Gün de yine en çok satan kitaplar arasında yerlerini aldılar. Amerika'yı Nasıl Karıştırdım ile, ABD'de bizi temsil eden diplomatlarımızla ilgili bilmediklerimizi, görmediklerimizi kaleme aldı. Senaryo ve İpler Benim Elimde ile okurlarına gerçek olaylarla kurgunun iç içe geçtiği eserler sundu. 2014 yılında IRU Uluslararası Radyocular Birliği tarafından düzenlenen 6. Alkışı Hakedenler ödül töreninde Alkışı Hakeden Kadın Yazar seçildi.

Kaynak: Hürriyet

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