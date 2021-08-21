Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti
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Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti

Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da Begüm D. (42), boşandığı eşi A.K. (46) ve ailesinin, 7 yaşındaki oğlu A.K.'yi darbettiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

BURSA'da Begüm D. (42), boşandığı eşi A.K. (46) ve ailesinin, 7 yaşındaki oğlu A.K.'yi darbettiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Eski eşinin kendisini de öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Begüm D., "Oğlumun sırtına şişeyle vurup, kolunda çakmak söndürmüşler. Çocuğum yaşadığı şiddeti önce anlatmadı daha sonra baş başa kaldığımızda anlattı. Hemen darp raporlarımızı alıp şikayetçi olduk" dedi.

Kestel ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Begüm D., 3 yıl önce eşi A.K.'ye boşanma davası açtı. Begüm D., 1 ay önce de resmi olarak boşandı. Boşandıktan sonra A.K., velayetleri annelerinde olan biri 7, diğeri 10 yaşındaki çocuklarını tatil için yanına aldı. Yaklaşık 26 gün babalarıyla kalan 2 kardeş, annelerini arayarak dönmek istediklerini, babalarının kendilerine kötü davrandığını iddia etti. Bunun üzerine Begüm D., eski kocası A.K.'yi arayarak, çocukları kendisine bırakmasını istedi. A.K., çocukları Begüm D.'ye getirdi.

DARP RAPORU ALARAK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUBabasının yanından dönen A.K.'ye duş yaptıran Begüm D., oğlunun vücudunda morluklar olduğunu gördü. Çocuğa bu morlukları soran Begüm D., herhangi bir cevap alamadı. Ancak daha sonra küçük çocuk annesine babası ve ailesinin kendisine şiddet uyguladığını anlattı. Bunun üzerine Begüm D., oğlu ve kızını yanına alarak doktora gidip önce darp raporu aldı, ardından da polise giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.'ÇOCUKLARIM BABALARININ YANINA GİTMEK İSTEMİYOR'

Yaşadıklarını anlatan Begüm D., "Neden böyle davrandığına dair hiçbir bilgim yok. Onlarla bana gözdağı mı vermeye çalışıyor, ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Daha önceleri tehdit de vardı. Beni öldüreceğini, çocuklarıma zarar vermek istediğini, bunları zaman zaman dile getiriyordu. Kurban Bayramı için çocukları aldı. Tatil için götürecekti. Ne kadar kalacaklarını bana sorar ama çocuklar ne kadar rahat ederse, o kadar kalsınlar, onlarla özlem gidersin, vakit geçirsinler isterim. 26 gün boyunca babasında kaldılar. Oğlum doğru düzgün aramadı ama kızım sürekli ağlayarak aradı. 'Anne. sana sürekli benim yanımda hakaret ediyorlar. Kötü sözler söylüyorlar. Ben dayanamıyorum, geleceğim' gibi sözler söylüyordu. 26 gün boyunca çocuklarım yanındaydı. Çeşitli işkencelere maruz kalmışlar. Babaannesi ve babası tarafından şiddete maruz kalmışlar. Bunları oğlum gelince anlattı. Babasının kuzeni, çakmağı ateşleyerek demirini kızdırmış, oğlumun kolunu yakmışlar. Babasının ablasıyla tartıştıktan sonra oğlumu darp ettiğini anlattı. Oğlum halasının oğluyla tartışmış. Babaannesi de benim oğlumu haksız bularak oğlumu dövüyor. Şişeyle sırtına vuruyor. Sokakta iteleyip yere düşürüyor. Bu sırada kasığına demir saplanıyor. Ben bunları geldikten sonra öğrendim. Gerekli yerlere şikayette bulundum. Darp raporumuz da var. İfadelerimiz de var. Şimdi çocuklarımın ikisi de babasına gitmek istemiyorlar. Pedagog eşliğinde alınan ifadeler de elimizde. 'Eğer devlet bize bu hakkı tanıyorsa, biz babamızla görüşmek istemiyoruz' diyorlar" dedi.


Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti
Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti
Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti
Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti
Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti
Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti
Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti
Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti
Boşandığı eski eşi, oğlunu darp etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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