Boşanacakları Söylenen Mert-İdil Fırat Çifti, Fil Yetimhanesini Ziyaret Etti

Geçtiğimiz sene Eylül ayında dünya evine giren Mert Fırat İdil Fırat çifti, Tayland'a gitti. Çift, tatillerinde fil yetimhanesini ziyaret etti.

FİLM YETİMHANESİNE GİTTİLER

Mert Fırat, Tayland tatilinde çektiği fotoğrafları Instagram'da, "Bugün fil yetimhanesine gittik. Kurtarılmış filleri, yıkadık, temizledik, besledik, sarılıp öpüştük vedalaştık" notuyla paylaştı.

"HAYATIMIN EN İLGİNÇ VE KEYİFLİ DENEYİMLERİNDE BİRİNİ YAŞADIM"

İdil Fırat, yetimhane ziyaretinde çektikleri fotoğraflarını, "Bugün hayatımın en ilginç ve en keyifli deneyimlerinden birini yaşadım! Phuket'te fil yetimhanesine gittik. Burada kurtarılmış filler var. Çalıştırılan, turistik gezilerle insan taşıyan veya sirklerde cambazlık yaptırılan fillerden şanslı olanları kurtarılıp bu gibi yetimhanelerde, doğal ortamlarında yaşamaya devam ediyor. Biz bugün filleri sevdik, yemek yedirdik (mısır, bambu ve dev pilav topu), çamur banyosu yaptık ve temizledik. Gerçekten çok güzeller. Özellikle yıkanıp fırçalanmaktan (aynı oto yıkama gibi) çok keyif alıyorlar. Lütfen cambaz gösterilerine gitmeyin, fillerin üzerine binmeyin. Onlara bu "numaralar" türlü işkencelerle öğretiliyor maalesef." notuyla Instagram hesabından paylaştı.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

8 Eylül 2018 tarihinde Alaçatı'da nikah masasına oturan Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin geçtiğimiz hafta boşanacakları iddia edildi. İdil Fırat, bir sosyal medya hesabının gündeme taşıdığı iddianın ardından Instagram sayfasında eşi Mert Fırat'ın doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ BİRBİRİMİZİ BULMUŞUZ"

İdil Fırat romantik fotoğrafın altına ''Her gün yeniden aşık olduğum adam... İyi ki doğmuşsun, iyi ki birbirimizi bulmuşuz. Her günümüz, her senemiz bir öncekinden daha güzel geçsin. Seni çok seviyorum canım sevgilim...'' notunu düştü.