Boşanacakları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten fotoğraflı yalanlama geldi - Haberler Magazin
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Boşanacakları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten fotoğraflı yalanlama geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

4 yıl önce nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin boşanacağı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan çift, mutluluk pozlarını paylaşarak "Kalbimin iki yarısı" notunu düştü.

Dizi setinde tanıştıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında görkemli bir düğünle evlendi. 2019 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alan çiftin boşanacağı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

"KALBİMİN İKİ YARISI"

Boşanma iddiasıyla kısa sürede gündem olan çiftten yalanlama geldi. 19,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlu Karan ve eşi Fahriye Evcen ile fotoğrafını paylaşan Özçivit, "Kalbimin iki yarısıyla, sabah keyfi" notunu düşerek ayrılık iddiasına son noktayı koydu.

Boşanacakları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten fotoğraflı yalanlama geldi

Aynı fotoğrafı kendi Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen ise "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken. Sizi seviyorum" notunu yazdı.

Boşanacakları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten fotoğraflı yalanlama geldi

Boşanacakları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten fotoğraflı yalanlama geldi

Boşanacakları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten fotoğraflı yalanlama geldi

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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Yorumlar (1)
Ihsan Şimşek:muhtemelen er geç boşanacaklardır,şov dünyasında bulunup ta evliliği ölünceye kadar devam ettiren kaç çift var,nerdeyse hepsi birbiri ile akraba olmuş gibi
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