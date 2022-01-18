Boşanacakları iddia edilmişti! Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'ndan açıklama geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Boşanacakları konuşulan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti, Levent'teki Çolakoğlu'nun stüdyosuna girerken görüntülendi.

Gülşen eleştirilen sahne kıyafetlerle ilgili, "Bir şey demeyeceğim hiçbir şey demeyeceğim her zamanki olduğu gibi... Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor" dedi. Eşi Ozan Çolakoğlu ise, "Ben hiçbir zaman hiçbir şekilde sahne kıyafetlerine yorum yapmam veya karışmam mümkün değil. O kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyebilir. İşini yapıyor işine karışamam" diye konuştu. Gülşen'de eşi Ozan Çolakoğlu'nun sözleri üzerine, "Doğrudur" karşılığını verdi.

Çift son olarak çıkan boşanma iddiaları ile ilgili şarkıcı, "Duymadım bile. Her şey yolunda çalışmaya devam. Biz de sizden duyduk sosyal medya veya başka bir mecraya takip edemiyorum. Biz hem sahne hem stüdyo tarafı çok yoğun çalışıyoruz. Hem normal ev hayatımız çocuğumuz, Normal insanlar gibi yaşadığımız için çok yoğun geçiyor. Hani bir şeyleri dinleyecek izleyecek tabii ki gördüklerim duyduklarım bildiklerim de var ama her dakikada ne oluyor ne konuşuluyor diye takip edemiyorum. Tabii ki bunu sizden duydum" dedikten sonra eşiyle birlikte sütüdyo giriş yaptı.

Gülşen, son olarak yeni şarkı çalışmaları için stüdyoya kapanacaklarını söylerken, "Şarkımı bitiriyoruz, çok az kaldı. Şubatta geliyor yeni şarkı Allah kısmet ederse" dedi. Bu arada Gülşen'in parmağında yüzük olmaması dikkat çekti.