Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı, 5 organizatör tutuklandı

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, polis kontrol noktasında durdurulan 2 kamyonetteki boş sebze kasalarının altında oluşturulan bölmeden 2'si Pakistan ile 62'si Afgan uyruklu 64 kaçak göçmen çıktı. Göçmenleri taşıyan kamyonetlerde yakalanan 5 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarda kaçak göçmen getirileceği bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda arama noktası oluşturdu. Polis ekipleri, durdurduğu plakası açıklanmayan 2 kamyonette arama yaptı. Aramalarda, kasasındaki boş sebze kasalarının altına oluşturulan özel bölmede gizlenmiş 2'si Pakistanlı, 62'si Afgan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yurda girişlerine organize ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.