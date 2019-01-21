14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı
Adana'da internet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla metruk fabrika binasında çıplak yakalanan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'da internet üzerinden tanıştığı E.Ç. (14) adlı kız çocuğuyla metruk fabrika binasında çıplak yakalanan Onur G. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Turan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki metruk fabrika binasında meydana geldi. Genç bir erkekle, kız çocuğunun harabe binaya girdiğini gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, binanın 2'nci katındaki merdiven boşluğunda genci, kız çocuğuyla birlikte çıplak yakaladı. 14 yaşında olduğu belirlenen E.Ç., ekipler tarafından alınıp, bölgeden uzaklaştırıldı, Onur G. ise gözaltına alındı.
ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDI
İlk ifadesinde, E.Ç. ile internet üzerinden tanıştıklarını, binaya ise konuşmak için girdiklerini öne süren Onur G., polis merkezine götürüldü. E.Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.Ç. ise ailesine teslim edildi.
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ne işi varmış kızın konken oynamayamı gitmiş. . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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gençlik hevesi. yazık olmuş erkeğe.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Hep erkekte suç aramayın.Cevap Yaz 17 5 Yayından Kaldır
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Bence zorla getirmemiş kiz kendi isteğiyle gitmisCevap Yaz 24 5 Yayından Kaldır
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21 yas ve 14 yas bence cinselligi ikiside ister, bence sapiklik yok, gencligin verdigi heves var, herkes gencti bizamanler, ve cilginliklari olmustur, utanmazlik var ama sapiklik yok bence, sapik olan öluye sarkintilanir, cocuga bebege sarkintilanir esek kedi kopekle birsey dener , herkesede sapik denmezki !!!Cevap Yaz 15 13 Yayından Kaldır