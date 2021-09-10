Borusan Otomotiv Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası'na üç marka ile katılıyor - Haberler
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Borusan Otomotiv Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası'na üç marka ile katılıyor

Carmedya.com - Haberler | Otomobil
Borusan Otomotiv Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası'na üç marka ile katılıyor

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW, MINI ve Jaguar’ın tamamen elektrikli modelleri 2.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW, MINI ve Jaguar'ın tamamen elektrikli modelleri 2. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası'nda meraklılarıyla buluşuyor.

İlki 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası, bu yıl 11-12 Eylül tarihlerinde Tuzla'da yer alan Autodrom Pisti'nde gerçekleştirilecek. Organizasyon boyunca BMW, MINI ve Jaguar markalarının en güncel elektrikli modelleriyle test sürüşü yapılabilecek.

Modüler tasarımıyla dikkat çeken BMW i3s, beşinci nesil eDrive teknolojisiyle öne çıkan BMW iX3, MINI'nin tamamen elektrikli ilk seri üretim modeli olan yeni MINI Electric ve Jaguar'ın tamamen elektrikli performans SUV'u Jaguar I-PACE kullanıcılara Autodrom Pisti'nde sürüş deneyimi sunacak.

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) katkılarıyla düzenlenen 2. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası, elektrikli otomobillere ilgi duyan katılımcılara farklı bir deneyim sunarken aynı zamanda elektrikli araçlar ve sürdürülebilirlik gibi konularda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bilgi aktarımını, yeniliği ve farkındalığı hedefleyen açık hava etkinliğine katılım ücretsiz olacak.

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Haber: Borusan Otomotiv Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası'na üç marka ile katılıyor - Haberler
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