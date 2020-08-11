'BORTAM bulaş riskini ortadan kaldırmak için kullanılması gereken bir ürün'
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'BORTAM bulaş riskini ortadan kaldırmak için kullanılması gereken bir ürün'

'BORTAM bulaş riskini ortadan kaldırmak için kullanılması gereken bir ürün'ANKARA'da Eti Maden Genel Müdürü Derya Maraşlıoğlu, bor madeninin ile içinde bulunduğu yüzey ve ortam dezenfektanı BORTAM'ın seri üretime başlanması sonrası açıklama yaptı.

11.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:10

'BORTAM bulaş riskini ortadan kaldırmak için kullanılması gereken bir ürün'

ANKARA'da Eti Maden Genel Müdürü Derya Maraşlıoğlu, bor madeninin ile içinde bulunduğu yüzey ve ortam dezenfektanı BORTAM'ın seri üretime başlanması sonrası açıklama yaptı. Maraşlıoğlu, "Toplu taşıma araçları, okullar, insan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, özellikle bulaş riskini ortadan kaldırmak veya azaltmak için kullanılması gereken bir ürün" dedi.

Eti Maden Genel Müdürü Derya Maraşlıoğlu, BORTAM'ın bulaş riski görülen alanlarda yüzeylere sıkılarak kullanılabileceğini belirtti. Maraşlıoğlu, BORTAM'ın içinde etil alkol, borik asit ve lavanta yağının olduğunu kaydederek, "Bu ürün hem ortam hem yüzey temizliğinde kullanılabilir. Örneğin asansöre bindiğimizde burada bir bulaş tereddüt yaşayabilirsiniz. Bu noktada asansörün havasına, ortamına ve tuşlara sıkarak ürünü kullanabilirsiniz. Ayrıca kargo için de BORTAM'ı uygulayarak kargonuzu açabilirsiniz. BORTAM ürünümüz insanlar için üretilmiş, insanların bulunduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir" dedi.

'UMUMİ ALANLARDA KULLANILMASINI ÖNERİYORUZ'

Maraşlıoğlu, BORTAM'ın Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığını anımsatarak, "BORTAM, antibakteriyel, antiviral ve antifungal testlerden geçerek ruhsatlı bir ürün haline geldi. Nisan ayında BOREL el dezenfektanını kullanıcılara buluşturmuştuk. BOREL'den sonra BORTAM için Ar-Ge çalışmalarına başladık, 2-3 ay gibi kısa bir sürede formül tamamlandı. Gerekli mevzuat işlemleri ve resmi makamlardan ruhsatı alınarak seri üretime başlandı. BORTAM özellikle kişisel umumi alanlarda kullanılmasını öneriyoruz. Toplu taşıma araçları, okullarda, insan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda özellikle bulaş riskini ortadan kaldırmak veya azaltmak için kullanılması gereken bir üründür" diye konuştu.

'BORTAM bulaş riskini ortadan kaldırmak için kullanılması gereken bir ürün'

Kaynak: DHA

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