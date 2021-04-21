Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul'da sert düşüş

S&P 500'de rekor yükselişin üzerinden yalnızca bir hafta geçti. Bu hafta ise borsalar bir önceki haftanın performansına erişmekte zorluk çekiyor ve önde gelen endekslerde düşüş görülüyor. Peki, Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul'da sert düşüş

Dow Jones Industrial Average's %0,8, S&P 500'de %0,7 ve teknoloji hisselerinin ağırlıkta bulunduğu Nasdaq Composite'de %0,9 düşüş görüldü. Borsalarda anlamlı bir düşüş görülmeyeli oldukça uzun zaman olmuştu. Bu haftanın düşüşleri ise, piyasaların beklediği anlamlı düzeltme olmayabilir. S&P 500 endeksinde yalnızca 23 Mart'tan bu yana en yüksek düşüş görüldü. Bu nedenle piyasalarda gördüğümüz geri çekilme, heyecan yaratacak boyutta olmayabilir. Yine de çok daha büyük bir düşüşün başlangıcı olabileceğine yönelik endişeler yükseliyor.

Borsalar neden düşüyor?

1. Korona virüs vaka sayıları tüm dünyada artıyor

Yedi günlük ortalama 10 Nisan'da 628,035'e ulaştı ve 28 Şubat'a kıyasla %63 yükseliş gösterdi. Küresel vaka sayıları 142 milyona ulaştı ve Hindistan son dönemde 250,000 vaka bildirdi. Korona virüsün yayılımının devam etmesi, korona virüs aşılarının yarattığı olumlu havayı tehdit altında bırakıyor. Barron's'un haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kapsamlı bir karantina uygulaması açıklamasına yönelik beklentiler, piyasalardaki korkuların artmasına neden oldu.

2. Aşının yarattığı olumlu hava zayıflıyor

Piyasalarda görülen düşüş, Avrupa İlaç Ajansı'nın Johnson&Johnson aşısında nadir görülen kan pıhtılaşması vakalarıyla bağlantı bulduğu yönündeki açıklamasıyla birlikte hızlandı. Ajanstan yapılan açıklamada, aşıyı olacak kişilerin uyarılması gerektiği söylendi. Bu durum ise aşılar konusunda "faydaların risklerden fazla olduğu" yönündeki çıkarımıtehlikeye attı. Zira aşıların risklerinin ortaya çıkması, giderek daha fazla insanın aşı olmamayı tercih etmesi anlamına gelebilir.

Son açıklamanın öncesinde bile, aşılara yönelik güven azalıyordu. JPMorgan stratejistleri salı günü yayınladıkları bir raporda, "korona virüsün yakın zamanda tamamen ortadan kalkma ihtimali görünmüyor" açıklamasında bulundu. Raporda, "18 yaşın altındakiler için bir aşının bulunmaması, aşıların %100 koruma sağlamıyor olması ve virüs mutasyonlarının ortaya çıkması, virüsün yayılımının düşük seviyelerde olsa da uzun süre devam edeceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

3. Ekonomide yeniden açılma beklentileri düşüşte

United Airlines'ın ilk çeyrek bilançosu beklentilerin altında gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise ülkelerin %80'i için, yüksek seviyelerdeki korona virüs vakaları nedeniyle "seyahat etmeyiniz" uyarısında bulundu.

borsagundem.com'un yaptığı derlemeye göre, en kötü performans gösteren hisseler ise, ekonominin yeniden açılmasına yönelik beklentilerden en yüksek faydayı gören hisseler oldu. Norwegian Cruise Line Holdings'de %4,4 düşüş görülürken, American Airlines %5,5 geriledi. Mariott International'da %4 düşüş yaşandı, Devon Energy %4,8 değer kaybetti ve Zions Bancorp %6,5 düştü.

4. Yatırımcılar ekonomik toparlanmayı sorguluyor

Bu noktada herkes ekonomik toparlanmanın güçlü gerçekleşeceğini düşünüyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da görüşlerinin bu yönde olması, konsensus yaratıyor. Ancak şimdi piyasalar büyümenin zirveye ulaşıp ulaşmadığını ve büyümenin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Bu hafta ekonomik verilerde büyük bir değişimin olmaması da yatırımcıların endişelerini artırıyor.

Tüm bunlar bir ayı piyasasının eşiğinde olduğumuz anlamına gelmiyor. Ancak piyasalar her zaman devasa rallilerin ardından yükselen risklere hazırlanır. Bu nedenle piyasalarda volatilitenin yükseldiği bir dönem yaklaşıyor olabilir.