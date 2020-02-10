Bornova'nın Avrupa Birliği Projesi başarıyla tamamlandı

10.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:39

Proje Koordinatörü

Ar-Ge Ensititüsü kuruluşu AIMPLAS'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Bornova Belediyesi'ni temsilen bulunan Kahya ve Ulaş saha ziyaretleri de yaptı. Blue Pasma Power Teknolojisi ile atıkların gazlaştırıldığı pilot alan, Valencia Atık getirme Merkezi veAtık Ayrıştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye'den sadece Bornova Belediyesi ile İYTE'nin(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) proje ortağı olduğu Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 Programı'nın desteklediği URBANREC Projesi ile hacimli atıklar geri dönüştürülüyor.

Uygulama aşamasında yer aldığı proje kapsamında bir Atık Getirme Merkezi kuran Bornova Belediyesi ev eşyası gibi büyük hacimli atıkları toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kullanılamayacak olanları ise bertaraf ediyor ya da dönüştürüyor.

Kaynak: Bültenler