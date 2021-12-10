Bornova Kısa Film Günleri başlıyor

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından gerçekleştirilecek olan ve 2 gün sürecek etkinlikte 25 kısa film izleyici ile buluşacak.

Sinema ile ilgilenen vatandaşları ve gençleri kısa filmlerin yapımına özendirmek, gösterimini sağlamak ve ülke sinemasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan etkinlik 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Gösterim programında hem 2020-2021 yıllarında Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından ekipman ve proje danışmanlığı desteği verilmiş kısa filmler, hem de ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimleri devam eden ödüllü kısa filmler yer alacak. Ayrıca program kapsamında filmlerin yönetmenleri ile fiziki söyleşiler de gerçekleştirilecek.

11 Aralık Cumartesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde yapılacak 3 farklı seçkide 13 ayrı film gösterilecek. Saat 13:30'da başlayacak olan ilk seçkide Cemile, Sayıklamalar, Politics ve Yağmur Yağacak Gibi adlı filmler gösterilecek. 15:30'da ki 2. seçkide Kök, Cess, Yüzük, Kızım Süper Kahraman Olacak ve Bulak filmleri, 19:00'da iseAh Bir Ataş Ver, Hıdralez: Mahalleye Bahar Geldi, Maden ve Abella'nın Yolculuğu filmleri izleyici ile buluşacak.

12 Aralık Pazar günüUğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ki seçkilerde ise 13:30'da Donuk Bakışlar, Lotus, Tekerrür ve Zamanın Belleği, 15:30'da Avarya, Stare, Günyüzü, Belki Bir Gün Gideriz yayınlanacak. 19:00'da ise Rubedo, Hiç Buraya Geldin mi?, Bıraktığın Yerden ile Aynı Gecenin Laciverti filmleri izlenebilecek.

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