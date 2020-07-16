Bornova'da yollar yenileniyor Bornova Belediyesi'nin ilçedeki yolları yenilemek için başlattığı kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Belediye son olarak Pınarbaşı'ndaki sokaklarda asfalt serim çalışmalarına başladı.

Pınarbaşına 12,5 ton asfalt

Yaz sonuna kadar kent içi ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi hedefiyle gerçekleştirilecek asfaltlamalar kapsamında Kemalpaşa Mahallesi 7055, 7057, 7064 ve 7056/5 sokaklarda çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 2,5 kilometre alandaki çalışmada 5 bin ton asfalt kullanılacak.

12 bin 500 ton asfalt

Yol çalışmalarında Bornova'nın muhtelif mahallelerinde toplamda 7 kilometrelik alana 10 bin ton asfalt serim çalışması yapılması planlanıyor. Ayrıca sokaklarda oluşan deformasyonların giderilmesi için de 2.500 ton asfalt kullanılacak.

Kilit parke taş ile yol ve tretuvar çalışmaları

Çalışmalar kapsamında Altındağ'da yeni oluşan yollara 500 metre uzunluğunda kilit parke döşenirken, Kazımdirik Mahallesinde yapılan 2 km uzunluğunda ki kilit parke taş ile yol ve tretuvar çalışmaları da devam ediyor. Yaz başından bu yana toplamda 15.000 metrekare alanda yapılan yol ve tretuvar kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yaz sonuna kadar 70.000 metrekare (12 km) olması planlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yollar konusunda vatandaşların yoğun talebi olduğunu belirterek, "Bornovalıların rahat etmesi ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için asfaltlama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Sokaklarımızda yaptığımız çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak yollarımızı Bornova'ya yakışır ve konforlu bir hale getireceğiz"dedi.

Kaynak: Bültenler