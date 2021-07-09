Bornova'da ilk bamya hasadı Soyer'den

Köy-Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer, tüm dünyanın çok ciddi şekilde kuraklık tehditti ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Artık ekonomiyi değil, ekolojiyi konuşmamız gerekiyor" dedi.

Uluslararası Kooperatifler Günü'nde Bornova Doğal Tarım Çifliği'ni ziyaret edip ilk bamya hasadına katılan Soyer, Bornova Belediyesi'nin tarım alanında önemli çalışmalar yaptığı söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Eşi, Köy-Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer, Uluslararası Kooperatifler Günü'nde Bornova'daydı. Bornova Belediyesi'nin Yakaköy'deki 20 dönümlük atıl arazide oluşturduğu Doğal Tarım Çiftliği'nde doğal tarım gönülleri ile bir araya gelen Soyer, Bornova Belediyesi'nin kısa bir süre önce Coğrafi İşaret Tescili'ni aldığı Kınalı Bornova Bamyası'nın ilk hasadını yaptı.

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Bornova Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Bahar Gürsul'un eşlik ettiği Köy-Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer, dünyada artık ekonomiyi değil, ekoloji ve ekosistemi konuşmamız gerektiğine dikkat çekerek, "Çünkü iklim krizi artık kapıdan içeri girdi. Ciddi derecede kuraklık sözkonusu. Bu nedenle susuz tarımı, atalarımızın bunu nasıl yaptığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ekosisteme bakmadan daha çok betonun peşine düştüğünüzde 50 yıl sonra çocuklarımıza bunun hesabını veremeyiz. Toprak ve su bundan sonrası için artık en önemli şey. Bornova'da bu anlayışla çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bugün buruda oluşturulan bu özel alana geldik ve yapılanları gördük. Bornova Belediyesi'ni ve Başkan Mustafa İduğ'u kutluyorum" diye konuştu.

Doğal tarım gönüllüleriyle birlikte

Faaliyete geçtiği 2019 yılından beri çeşitli türlerdeki ürünlerin yetiştirildiği Doğal Tarım Çiftliği'nde doğal yöntemler ile toprağı işlemeden, ağaçları budamadan ve ilaç kullanmadan bir gıda ormanı yaratılması hedeflenmişti.

Oluşturulan ekosistemde tıbbi ve aromatik bitkiler, küçük çalı bitkileri, küçük ve büyük ağaçlar, her türlü meyve ağacı ve diğer ağaçlar bulunuyor. Alanın bir kısmı sebze bahçesi olarak kullanılırken, bir kısmına tahıl ekiliyor. 20 dönümlük arazi içinde oluşturulan gölet sulama amacıyla kullanılırken, pek çok canlı türü için yaşam alanı oluyor. Gönüllüler burada, hem oluşturulan ekosistemin gelişimini izleyip, ekosistemle uyumlu tohumları toprakla buluşturabiliyor.

Kaynak: Bültenler