Bornova'da BORSİAP buluşması

İZMİR (Bültenler) - ıBornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmaları anlattı, iş dünyasının kendisi için her zaman yol gösterici olduğunu söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un ev sahipliğindeki organizasyon, İzmir Vali Yardımcısı Kadri Canan, 25. Dönem İzmir Milletvekili Murat Koç, BORSİAP üyesi iş insanları ile belediye bürokratları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yol göstericim oldunuz

Katılımcılara göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmaları anlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, uyguladıkları mali disiplin sayesinde borçsuz bir yapı oluşturduklarını ifade etti. Bu süreçte Bornova'yı geleceğe taşıyacak yatırımlara imza attıklarını ifade eden İduğ, "Sizler Bornova'yı büyütme yolunda benin yol göstericim oldunuz. İş dünyasından gelen biri olarak görüş ve önerilerini her zaman dikkate aldım, alıyorum. Bornova Belediyesi'nden tasarruf önceliğimiz. İşe kiralama yönteminden satın alma modeline geçerek başladık. Bu sayede borçsuz bir belediyeye dönüşürken yeni yatırımların önünü açtık. Özkanlar Pazaryeri gibi kaynağı kendi içinde projelerle Bornovalılara daha iyi hizmet verme adına yeni hizmet binaları satın aldık. Dijital Sınıf ve Altın Bilezik gibi vizyon projeleri hayata geçirirken, Yusuf Tırpancı Sahası'nı tamamen yeniledik. İletişim Merkezi'ni kurduk. Kadınlarımız için spor salonları, çocuklarımıza oyun ve aktivite merkezleri açtık açmaya devam edeceğiz. Bunların sayısını her geçen gün arttırıyoruz." dedi.

Yatırımlarımız Bornova'nın geleceğine

Bornova'nın geleceğine yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Mustafa İduğ, Bornova'nın önündeki iki önemli sorunun kentsel yenileme ve yollarla ilgili olduğunu belirterek, "Kızılay Mahallesi'ni yeniden inşaa etmek üzere ortaya koyduğumuz planlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından da onaylandı. Burada yapacağımız çalışmayı ilçe genelindeki tüm sorunlu alanlara da uygulamak istiyoruz. En çok şikAyet aldığımız konuların başında ise yol geliyoruz. Bu sorunu çözmek adına beton santralimizi işler hale getirdik. Asfalt üretim tesisimizin kurulumu bitirme aşamasına geldik. 2022 yılından itibaren asfalt serim çalışmalarına hız vereceğiz. Hedefimiz Bornova'daki yol sorununu tamamen ortadan kaldırmak. Kurduğumuz asfalt üretim tesisi Bornova'ya 30 yıl hizmet edecek" diye konuştu.

Yanında ve destekçiyiz

BORSİAP Başkanı Galip Çukurlu ise pandemi nedeniyle uzun süre biraraya gelemedikleri sürecin sonunda kendilerini buluşturan Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür etti. İduğ'un Bornova'ya yakışan bir performansla belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Çukurlu, "Tüm Bornova'yı azimle nasıl kucakladığını hepimiz görüyoruz.Bu yolda her zaman kendisinin yanında ve destekçisiyiz" konuştu.

Toplantıda tüm katılımcılar söz alarak Bornova ilişkin görüş ve önerileri ile Bornova Belediyesi'nden beklentilerini de dile getirdi.

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