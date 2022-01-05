Bornova'da 2022'nin ilk meclis toplantısı yapıldı

Bornova Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan ve AK Parti İlçe Başkanı Veysel Güldoğan ile İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Tabak'ın da katıldığı meclis toplantısında Başkan Mustafa İduğ, yeni yılın ülkeye, millete, sağlık ve mutlu günler getirmesini temenni etti. Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de yeni yılla ilgili iyi dileklerini dile getirdi.

Toplantıda 2022 yılının herkes için zor bir yıl olacağını ifade eden Başkan İduğ, "Enflasyon oranları göz önüne alındığında ilçemiz için bugüne kadar yaptığımız yatırımların ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bornova Belediyesi olarak satın aldığımız binalar, hizmet araçları ve yaptığımız tüm yatırımların şu anki maliyeti neredeyse iki katına çıktı. Zamanında bu yatırımları yapmamız bu meclisin aldığı kararlar sayesinde oldu. Bunun için tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Denetim Komisyonu seçildi

Açılış konuşmalarının ardından gündeme geçildi. Meclis üyeleri tarafından verilen önergeler ve başkanlıktan gelen önergeler görüşüldü. Yapılan gizli oylama ile denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Oylama sonucunda komisyon üyeliklerine, Cem Arıkan, Halit Aksu, Hülya Uğurlu, Akın Dalgıç ve Mehmet Turu seçildi.

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