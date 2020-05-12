Bornova Belediyesi ve Türk Kızılay'dan ortak bağış kampanyası
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Bornova Belediyesi ve Türk Kızılay'dan ortak bağış kampanyası

Kan ihtiyacının ne zaman, nerede ve nasıl olacağının bilinemeyeceğini söyleyen Başkan İduğ; Cemil Kurkut ve Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Bornova Belediyesi ve Türk Kızılay'dan ortak bağış kampanyası
12.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:21

Kan kardeşliği

Bornova Belediyesi ve Türk Kızılayı Bornova Şubesi azalan kan stoklarına destek olmak için kan bağışı kampanyası başlattı. İlk bağışı da Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan standta Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Türk Kızılay Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut birlikte yaptı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ Bornova Belediyesi ailesi ve Bornovalılar olarak 10 bin ünite kan bağışı toplanma sözü vererek, "Kan stoklarının neredeyse tükendiği şu günlerde böylesi bir kampanya başlatmak gereği duyduk. Bornova'dan başlayacak dayanışmanın Kızılay ve belediyelerin işbirliğinde tüm İzmir'e yayılmasını diliyorum. İşbirliğimiz her alanda artarak devam edecek." dedi.

Türk Kızılay Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut, Başkan İduğ'un sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla fark yarattığını belirterek,"Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayında olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verdiğimiz destekler gibi bu kampanyanın da başarılı olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ise insanların Koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye gitme ve kan verme konusunda çekinceler yaşadığına dikkat çekerek, "Kan toplama imkanımız artık çok kısıtlı. Vatandaşlarımız burada sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oluşturduğumuz ortamda gönül rahatlığıyla bağışta bulunabilir. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde başlattıkları örnek dayanışma için iki Sayın İduğ ve Kurkut'a çok teşekkür ediyorum" ded

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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