Boris Johnson'ın Brüksel muhabirliği yıllarını eski meslektaşları anlattı: Manipülasyona eğilimli

07.08.2019 17:12

İngiltere'de başbakanlık görevini devralır almaz ülkesini ne olursa olsun Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayıracağını vaat eden Boris Johnson, Brüksel'de eskiden bu yana oldukça tanınan bir isim.

Söylemleriyle, görünümüyle, davranışlarıyla dikkat çeken; hakkında 'yaramaz çocuk' tanımlaması yapılan Boris Johnson'ı Brüksel'de gazetecilik yaptığı yıllardan tanıyan isimler anlattı. Euronews.com'da Görüntüle