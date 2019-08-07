Boris Johnson'ın Brüksel muhabirliği yıllarını eski meslektaşları anlattı: Manipülasyona eğilimli

Boris Johnson'ın Brüksel muhabirliği yıllarını eski meslektaşları anlattı: Manipülasyona eğilimli

Söylemleriyle, görünümüyle, davranışlarıyla dikkat çeken; hakkında ‘yaramaz çocuk’ tanımlaması yapılan Boris Johnson'ı Brüksel’de gazetecilik yaptığı yıllardan tanıyan isimler anlattı.

07.08.2019 17:12
Boris Johnson'ın Brüksel muhabirliği yıllarını eski meslektaşları anlattı: Manipülasyona eğilimli

İngiltere'de başbakanlık görevini devralır almaz ülkesini ne olursa olsun Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayıracağını vaat eden Boris Johnson, Brüksel'de eskiden bu yana oldukça tanınan bir isim.

Söylemleriyle, görünümüyle, davranışlarıyla dikkat çeken; hakkında 'yaramaz çocuk' tanımlaması yapılan Boris Johnson'ı Brüksel'de gazetecilik yaptığı yıllardan tanıyan isimler anlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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