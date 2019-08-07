Boris Johnson'ın Brüksel muhabirliği yıllarını eski meslektaşları anlattı: Manipülasyona eğilimli
Söylemleriyle, görünümüyle, davranışlarıyla dikkat çeken; hakkında ‘yaramaz çocuk’ tanımlaması yapılan Boris Johnson'ı Brüksel’de gazetecilik yaptığı yıllardan tanıyan isimler anlattı.
İngiltere'de başbakanlık görevini devralır almaz ülkesini ne olursa olsun Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayıracağını vaat eden Boris Johnson, Brüksel'de eskiden bu yana oldukça tanınan bir isim.
Söylemleriyle, görünümüyle, davranışlarıyla dikkat çeken; hakkında 'yaramaz çocuk' tanımlaması yapılan Boris Johnson'ı Brüksel'de gazetecilik yaptığı yıllardan tanıyan isimler anlattı. Euronews.com'da Görüntüle