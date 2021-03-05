BorgWarner Amerika'nın En Duyarlı Şirketleri 2021 Listesi'ne girdi
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BorgWarner Amerika'nın En Duyarlı Şirketleri 2021 Listesi'ne girdi

05.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:27
BorgWarner Amerika'nın En Duyarlı Şirketleri 2021 Listesi'ne girdi

Çevreye duyarlı ve verimli araç teknolojisi çözümleriyle tanınan BorgWarner, ABD’li popüler aktüel dergisi Newsweek’te yayınlanan “Amerika’nın En Duyarlı Şirketleri 2021” listesinde yer aldı.

CARMEDYA.COM – Çevreye duyarlı ve verimli araç teknolojisi çözümleriyle tanınan BorgWarner, ABD'li popüler aktüel dergisi Newsweek'te yayınlanan "Amerika'nın En Duyarlı Şirketleri 2021" listesinde yer aldı.

14 farklı sektörden ABD'nin sosyal ve çevresel hassasiyetler konusunda duyarlılığa sahip 400 şirketinin belirlendiği listede; bağımsız bir anket çalışması, sürdürülebilirlik, CSR ve kurumsal vatandaşlık raporlarından elde edilen değerlendirmeler esas alındı. Listede yer almaktan dolayı mutluluğunu belirten BorgWarner Inc. Başkanı ve CEO'su Frédéric Lissalde, "48 bin çalışanımızın her biri, çevreye duyarlı ve enerji açısından verimli bir dünya vizyonumuzu destekliyor. BorgWarner değerlerini yaşayarak, paydaşlarla ortaklık kurarak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada rol oynuyor" dedi.

Küresel otomotiv satış sonrası pazarına lider ürün ve hizmetler sunan BorgWarner, ABD'li haftalık haber dergisi Newsweek'in "Amerika'nın En Duyarlı Şirketleri 2021" listesinde yerini aldı. Newsweek'in dünyanın önde gelen istatistik portalı ve endüstri sıralama sağlayıcısı olan Statista Inc. ile birlikte hazırladığı listede, sosyal ve çevresel sorumluluklar konusunda duyarlı hareket eden 14 sektörden 400 şirket belirlendi. Listenin oluşturulması aşamasında; CSR, sürdürülebilirlik ve kurumsal vatandaşlık raporlarından elde edilen halka açık temel performans verileri göz önüne alındı. Ayrıca bağımsız bir anket çalışmasıyla da, ABD'li vatandaşlara şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin algıları da soruldu. BorgWarner ise sosyal sorumluluk bilincini yansıtan çalışmaları sayesinde ve çevreye duyarlı üretim ve hizmet yapısıyla listedeki yerini aldı.

Konuyla ilgili konuşan BorgWarner Inc. Başkanı ve CEO'su Frédéric Lissalde, "BorgWarner Inc., olarak Newsweek'in Amerika'nın En Duyarlı Şirketleri 2021 listesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. 48 bin çalışanımızın her biri, çevreye duyarlı ve enerji açısından verimli bir dünya vizyonumuzu destekliyor. BorgWarner değerlerini yaşayarak, paydaşlarla ortaklık kurarak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada rol oynuyor" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Carmedya.com

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