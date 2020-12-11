Borç yapılandırmasında son gün 31 Aralık
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Borç yapılandırmasında son gün 31 Aralık

11.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:18
Borç yapılandırmasında son gün 31 Aralık

Çayırova Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor.

Çayırova Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor.

Çayırova Belediyesi, 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında belediyeye vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce borcu olan vatandaşların, borç yapılandırması için yapması gereken başvuru için son günün 31 Aralık Perşembe günü olduğunu duyurdu. Vatandaşlar bu süre içinde ister peşin, ister 6, 9, 12 ve 18 taksite kadar ödeme seçenekleriyle borçlarını Emlak Servisi Birimi'ne başvurarak yapılandırabilecek. Vadesi geçmiş borçlara yönelik sunulan yapılandırma fırsatı, emlak, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergileri, idari para cezaları ile kanun kapsamındaki diğer borçları kapsıyor. - KOCAELİ

Borç yapılandırmasında son gün 31 Aralık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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