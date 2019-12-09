Boraboy Gölü'nde kar güzelliği
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Boraboy Gölü'nde kar güzelliği

Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

09.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:55
Boraboy Gölü'nde kar güzelliği

'nın ilçesi köyünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Boraboy Doğa ve Tabiat Parkı'na yağan kar birbirinden güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Kar yağışı ziyaretçilerin ve göl çevresindeki işletmelerin de yüzünü güldürürken, rezervasyonlar da artmaya başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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