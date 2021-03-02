Bora Gencer kimdir, kaç yaşında? Bora Gencer evli mi? Bora Gencer hayatı ve biyografisi!

Ses ve saz sanatçısı olarak tanıdığımız Bora Gencer, birbirinden farklı televizyon programlarında yer alıyor. Bu kapsamda Bora Gencer hakkında Bora Gencer kimdir, kaç yaşında? Bora Gencer evli mi? sorularının yanıtları aranıyor. İşte, Bora Gencer hayatı ve biyografisi!

Bora Gencer, ses ve saz sanatçılığının dışında zaman zaman farklı televizyon ve radyo kanallarında yer alıyor. Gelen tekliflerle dizi oyunculuğu ve program sunuculuğu da yapmış bir isimdir. Bora Gencer yurt içi ve yurt dışı turneleri sayesinde pek çok kişi tarafından tanınmıştır.

BORA GENCER KİMDİR?

Bora Gencer, 14 Nisan 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Caz piyanisti İlham Gencer'in oğlu olan Bora Gencer'in müziği olan tutkusu ailesinden gelmektedir. Müziğe küçük yaşlarda ailesinin etkisi ve doğuştan gelen yeteneği ile başlayan Bora Gence İstanbul Devlet Konservatuarını bitirdi.

Bora Gencer, 14 Nisan 1965'te İstanbul'da doğdu. İlkokulu Maçka İlköğretim Okulu'nda okudu. Caz piyanisti olan İlham Gencer'in oğlu olan Bora Gencer, müzik dolu bir evde büyüdü. Annesi babasının ikinci eşi Necla Gencer'dir. Ayşe Gencer ve İlhan Gencer adlı iki kardeşi vardır. Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, babası İlham Gencer'in amcasıyla evliydi.

Daha küçük yaşta müziğin içinde olması ve ailesinden gelen yetenekle İstanbul Devlet Konservatuarına 200 puan üzerinden 193 puanla dönemin en yüksek puanıyla girdi. Enstrüman olarak piyanoyu çok sevmesine rağmen yine ailesinin nasıl olsa ailede herkes piyano çalıyor, konservatuarda da yardımcı ders piyano demesiyle kemanı seçerek keman bölümüne yazıldı.