Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor
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Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor

07.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:25

Kim Kardashian ile boşanma haberiyle gündeme gelen Kanye West hakkında magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü. Söylentilere göre West, 6 yıllık eşini YouTuber Jeffree Star ile aldatıyor.

Dünyaca ünlü çift Kanye West ve Kim Kardashian'ın boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık nedenleri hakkında net bir açıklama yapmayan çift hakkında peş peşe iddialar atılmaya başlandı.

WEST, KARDASHIAN'I ALDATIYOR MU?

Evlerini ayırdıkları ve Kim'in boşanma kararı aldığı için alyansını çıkardığı konuşulurken bir de ihanet iddiası gündeme geldi. TikTok'ta video paylaşan Ava isimli bir kişi, West'in Kim Kardashian'ı trans birey YouTuber Jeffree Star ile aldattığını ileri sürdü. TikTok'ta paylaşılan videoda "Boşanma sürpriz değildi. Kanye çok ünlü bir güzellik uzmanı ile takılıyor. Erkek güzellik uzmanı. Birçok insan bunu bir süredir biliyor" ifadelerini kullandı.

Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor
Jeffree Star

SERVETLERİNİ NASIL PAYLAŞILACAK?

Haklarında peş peşe iddialar atılan çiftin 2,2 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacakları da merak konusu oldu. 40 yaşındaki reality show yıldızı ile 43 yaşındaki rap şarkıcısının mal paylaşımında, Los Angeles'ın Calabasas ilçesindeki Hidden Hills bölgesinde yer alan 60 milyon dolar değerindeki malikanenin kimde kalacağı henüz bilinmiyor.

Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor

KARDASHIAN 60 MİLYON DOLARLIK EVİ İSTİYOR

Lisa Marie Presley'e ait olan evi 2014 yılında 20 milyon dolara alan Kardashian ve West, üç yıl süren yenileme aşamasında ev için 20 milyon dolar daha harcadı. Evin bugünkü değeri 60 milyon dolara ulaştı. Page Six'in haberine göre ise Kardashian, Calabasas'taki evin kendisinde kalmasını istiyor, çünkü çocuklarının alışkın olduğu evde yaşamaya devam etmelerini amaçlıyor.

Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor

BOŞANMA BELGELERİNİ GİZLİ TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Daily Mail'in haberine göre, Kim Kardashian resmi olarak boşanma gerçekleşmeden boşanma anlaşmasını gerçekleştirmek istiyor. Kardashian, boşanmanın halkla ilişkiler kampanyasını kontrolü altında tutmaya çalışıyor ve boşanma belgelerinin basına sızdırılmaması konusunda titiz davranıyor.

Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor
Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor
Haber Yorumları (2)
HE: Her şeyi Allah bilir. Ama görünüşe göre bu sülalenin dünyadaki yeri vip olduğu gibi cehennemdeki yeri de vip olacak gibi.
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VULEN DANKALAK YANINDAKİ SÜPERİ BIRAKIP BAŞKA YE: wanlı duman
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