Bolvadin'de "15 Temmuz Destanı Halı Saha Turnuvası" Başladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaokullar arası 15 Temmuz destanı halı saha turnuvası gerçekleştirildi.



Turunuvanın ilçeye baglı Büyükkarabağ Köyü, Karayokuş Köyü ve Özburun Beldesi'nde olmak üzere 3 farklı yerde aynı anda başladığı bildirildi. 15 Temmuz Demokrasi Zaferini unutmamak, unutturmamak ve şehitleri saygı ve rahmetle anmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özcal, "Düzenlenen etkinlik aynı zamanda ilçe merkezindeki öğrencilerimizin köylerdeki öğrencilerimizle kaynaşmasını sağlayacaktır. Köy ve kasabamıza halı sahaların kazandırılmasında büyük emeği geçen AK Parti İlce Başkanı Av. Ömer Dayı, Dişli Belediye Başkanı Süreyya Guvenir, Özburun Belediye Başkanı Asım Kizilarslan, Şube Müdürü İbrahim Badak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla başladı. Milletimizin söz konusu vatan olduğunda gücünün, iradesinin ve kararlılığının çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesi bir hakkın teslimi olacaktır. Evlatlarımıza 15 Temmuz'un asla unutulmayacağını ve unutturulamayacağını düzenlemiş olduğumuz faaliyetlerle anlatmak istiyoruz. Yapılan tüm faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR