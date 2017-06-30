Boluspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, "İshak Çakmak gibi bu ligde oynamış, tecrübeli, düzgün karakterli oyuncu almak için çok çaba sarf ediyoruz." dedi.



Kent merkezinde bir otelde basın toplantısı düzenleyen Çarıkçı, transfer döneminin çok zor geçtiğini belirtti.



Çarıkçı, iç transferde Guido Koçer ile tekrar bir yıllığına anlaştıklarını aktararak, "Takımımız, 29 Haziran'da topbaşı yaptı. Hocamız hafta sonu Bolu'ya gelecek. İshak Çakmak ile 2 yıllık sözleşme yaptık. Bugün de Guido Koçer ile tekrar bir yıllık mukavele imzaladık." diye konuştu.



Takıma 5-6 oyuncu alınacağını dile getiren Çarıkçı, "Kadromuzdaki oyunculardan Hakan Arslan, Erzurumspor ile anlaşmaya vardı. O bölgeye bir sol bek ihtiyacımız oldu. 1 sol bek, 1 sağ bek, stoper, kaleci en büyük transferimiz olacak." ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz yıl hastalanan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Hollandalı oyuncu Mitchell te Vrede ile ilgili de raporların temiz olduğunu aktaran Çarıkçı, o bölgeye şu anda santrfor ihtiyacı kalmadığını dile getirdi.



Çarıkçı, almak istedikleri bazı oyuncularda lobilerin devreye girdiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"O topçu olmazsa başka topçu vardır. Topçu bitmez. Yapacağımız transferler İshak Çakmak gibi bu ligde oynamış, tecrübeli, düzgün karakterli oyuncu almak için çok çaba sarf ediyoruz. Önce oyuncunun bu sene oynadığı maç sayısına bakıyoruz, ona göre de transfer komitesi bu konuda karar veriyor."



Takıma yerli kaleci almayı düşündüklerini de vurgulayan Çarıkçı, şunları kaydetti:



"Kaleci transferini yerli olarak düşünüyoruz. Görüştüğümüz kaleciler oldu. Birkaç kaleci ile görüştük olmadı. Yurt dışında bir kaleci vardı. O da şu anda kulüp bekliyor. Oyuncular, genelde üst ligden geldikleri için düşmek istemiyor. Şu anda biz bekliyoruz. Bizim sol bekimiz, sağ bekimiz, stoperimiz var. Onun için acele etmiyoruz. Şu anda tek acelemiz bir kaleci. İnşallah kaleciyi de bu hafta alırız, ondan sonra transferlerimiz devam eder."