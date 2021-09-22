Bolu Valisi Ümit'ten 'kadınlara karşı sabit bakışlardan uzun durun' uyarısı

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte yaşayan Irak, Suriye, Afganistan, İran ve diğer ülkelerden gelenlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Ümit, çeşitli uyarılarda bulunduğu temsilcilere, kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantı salonunda Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında düzenlenen toplantıyla kentte bulunan yabancı uyruklu kişilerin temsilcilerine toplum hayatında dikkat etmeleri gereken hususlar tercümanlar aracılığıyla aktarıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, toplantıda Bolu Valiliği tarafından yaptırılan araştırma neticesinde yabancıların Türk vatandaşlarını en çok rahatsız eden eylem, söylem ve davranışlarının tespit edildiğini ifade ederek, huzur içinde yaşayabilmek için yabancı misafirlerin Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olması gerektiğini belirtti. Vali Ümit, yabancı uyrukluların temsilcilerine komşuluk ilişkileri kamuya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar ve davranış biçimleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

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