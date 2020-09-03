BOLU Sabaha kadar canla başla çalışıp yangını söndürdüler
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BOLU Sabaha kadar canla başla çalışıp yangını söndürdüler

Sabaha kadar canla başla çalışıp yangını söndürdülerBOLU'da, Karca Köyü Örencik Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

03.09.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:02

Sabaha kadar canla başla çalışıp yangını söndürdüler

BOLU'da, Karca Köyü Örencik Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Sabaha kadar canla başla çalışarak yangını söndüren Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri uyuyarak ve çimlere uzanarak yorgunluk attı.

Yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Karca Köyü Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek oldu. Yangın dün gece 01.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede sabah saatlerine kadar soğutma çalışması sürdü. 20 dönümlük alanın yandığı yangında soğutma çalışması da tamamlandı. Ekipler, gizli alevlenmeyi önlemek amacıyla bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

CANLA BAŞLA ÇALIŞTILAR, YORGUNLUKLARINI UZANARAK ATTILAR

Dün akşam saatlerinden itibaren sabaha kadar canla başla söndürme çalışmalarına katılan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personelleri ve itfaiye ekipleri yangının söndürülmesiyle yorgunluklarını uzanarak attı. Sabaha kadar uykusuz kalan bazı personeller ise bölgedeki yeşil alanlarda uyudu.

BOLU Sabaha kadar canla başla çalışıp yangını söndürdüler

Kaynak: DHA

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