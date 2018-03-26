Bolu 'Öğrenen Şehir' Oldu-Hd

Bolu 'Öğrenen Şehir' oldu

Bolu, UNESCO tarafından verilen Türkiye'de 2, dünyada 182 şehrin sahip olduğu 'Öğrenen Şehir' unvanını kazandı.

Bolu Belediyesi 'Öğrenen Şehir' olma sürecini, 2016 yılında başlattı. Bu kapsamda Kasım 2016'da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde yer alan 7 programa dahil olan belediye, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu proje uzmanları ile de kapsamlı toplantılar yaptı. Yapılan görüşmeler sonrasında, 22 Mart 2017'den itibaren resmi süreç başladı. 9 Şubat 2018 tarihinde UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katılım sürecini tamamlayarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na resmi başvurusunu yapan Bolu, 20 Mart 2018'de ağa dahil olma hakkını elde etti. UNESCO'nun Öğrenen Şehirler ağına katılan Bolu, Türkiye'den Eskişehir ve Konya'nın yer aldığı küresel ağdaki üçüncü şehir oldu. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 'Öğrenen Şehirler' ağına dahil olunmasının tarihsel, kültürel ve doğal potansiyelin yansıra birçok nedeni olduğunu söyledi. Bolu'nun sahip olduğu zenginlikleri verimli bir şekilde değerlendirmek istediklerini de vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu Öğrenen Şehrin ilkelerinden biri olan vatandaş odaklı olmayı, biz yıllardır temel felsefemiz haline getirdik. Böylece bu felsefeyi kurumsallaştırıyoruz. Biz göç ederek kentimizin misafiri olan insanlarımıza da maddi ve manevi değerlerimizi anlatmak istiyoruz. Sadece onlara da değil, iletişim araçları çok güçlendi ve hızlandı, ancak birçok değerimiz gençlere öğretilemeden unutulma tehlikesi yaşıyor. Bunu aşmak istiyoruz. Yaşlılarımızdan öğrendiklerimizin gençlere aktarılması için her türlü imkanı kullanacağız. Ekonomik, kültürel, sosyal gelişmeler sonucu kaybolma riski taşıyan manevi ve kültürel değerlerimizi canlı tutmak ve geleceğe aktarmak, doğal kaynaklarımızı da koruma kullanma dengesi içinde verimli biçimde kullanmak için planlı adımlar atacağız

ÖĞRENEN ŞEHİR NEDİR

Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, kentlerin iyi uygulamaları ve birbirlerinden etkilenmeleri için kurulmuş uluslararası bir ağ niteliği taşıyor. 42 ülkeden 182 şehrin dahil olduğu 'Öğrenen Şehirler Programı', Almanya'da bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Kalkınma süreçlerinin her aşamasında fikir paylaşma ve kentlerin bulduğu çözümleri iyi yönleriyle diğer şehirlere taşıma amacını taşıyan bu ağa, bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinden sadece şehirler değil topluluklar da dahil oldu. Ağa katılan şehirler, ortaklıklar kurma, bilgi paylaşımında bulunma ve diğer kentlere ilham kaynağı olmaya kadar birçok yeni fırsattan yararlanabiliyor. Öğrenen Şehirler, eğitimin her aşamasında kapsayıcı öğrenimi teşvik etmek için kaynakları etkin ve kaliteli şekilde kullanmayı hedeflerken, aile, işyerleri ve toplumda hayat boyu öğrenme de canlanıyor. Ortak konferans ve toplantılara ev sahipliği yapmak ve şehirdeki güzel çalışmaları uluslararası kamuoyuna duyurmak da bu sürecin diğer artıları olarak öne çıkıyor.