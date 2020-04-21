BOLU Koronavirüs nedeniyle göremediği babasının doğum gününü belediye aracılığıyla kutladı Koronavirüs nedeniyle göremediği babasının doğum gününü belediye aracılığıyla kutladıBOLU Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaşadığı İstanbul'dan Bolu'ya gelemeyen Dilek Yaşar'ın isteği üzerine 82 yaşına giren babası İsmail Yaşar'ın doğum gününü kutladı.

Koronavirüs nedeniyle göremediği babasının doğum gününü belediye aracılığıyla kutladı

BOLU Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaşadığı İstanbul'dan Bolu'ya gelemeyen Dilek Yaşar'ın isteği üzerine 82 yaşına giren babası İsmail Yaşar'ın doğum gününü kutladı.

İstanbul'da yaşayan Dilek Yaşar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle doğum günü olan babası İsmail Yaşar'a sürpriz yapmak istedi. Dilek Yaşar, Bolu Belediyesi çağrı merkezinden yardım istedi. Dilek Yaşar'ın isteğine olumlu yanıt verildi. Daha sonra belediye ekipleri, 82 yaşına giren İsmail Yaşar'ın evine gitti ve doğum günü sürprizi yaptı. Kapıda ellerinde pasta bulunan ekipleri gören İsmail Yaşar, büyük şaşkınlık yaşadı. Ekipler, İsmail Yaşar'a sürprizi kızı Dilek Yaşar'ın talebi üzerine yaptıklarını söyleyerek, doğum gününü kutladı.

Doğum günü pastasının üzerindeki mumları eşi Pakize Yaşar'la birlikte üfleyen İsmail Yaşar, çok mutlu olduğunu belirterek, Bolu Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Dilek Yaşar da tüm bu yaşananları cep telefonu üzerinden yapılan görüntülü arama ile takip ederek ardından babasının doğum gününü kutladı.

Kaynak: DHA