Bolu, Karabük, Kastamonu 20 Ekim Pazartesi yarın okullar tatil mi?

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde beklenen yoğun kar ve sert soğuklar, öğrenciler ve veliler arasında "yarın okullar açılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava tahminleri ve bölgesel raporlar, tatil kararının ne olacağı konusundaki merakı daha da artırıyor. Zonguldak, Bartın ve Düzce'de 20 Ekim Pazartesi okulların durumunu merak edenler cevabı araştırıyor.

BOLU, KARABÜK, KASTAMONU 20 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Şu ana kadar valiliklerden herhangi bir resmi tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeler ve açıklamalar için vatandaşların takipte kalması öneriliyor.

BATI KARADENİZ'DE YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 19 Ekim 2025 Pazar günü Sakarya'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yoğun sağanak yağış bekleniyor. Sel, su taşkını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve önlemli olması gerekiyor.

KARADENİZ'DE PAZARTESİ YAĞIŞLARI DEVAM EDİYOR

20 Ekim Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanakların görülmesi öngörülüyor. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması (21-50 kg/m²) bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda olası aksamalara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.