Bolu'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Bolu teşkilatları olarak 192 bin lira bir bağış topladık.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Bolu teşkilatları olarak 192 bin lira bir bağış topladık. İl ve ilçe başkanlıklarımızı her gün açık tutarak bu süreçte binlerce Bolulu hemşehrimizin hükümetimizin ilan ettiği desteklerden faydalanabilmesi için köprü vazifesi gördük." dedi.

Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mübarek ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bugünlerde diğer bir sevincinin ise ülkede yürütülen "Covid-19" mücadelesinin başarıyla devam etmesi olduğunu ifade etti.

"Bolu açısından baktığımızda ise, 81 il içerisinde bu mücadelede benim gözlemlediğim en başarılı il Bolu'dur" diyen Doğanay, "Çünkü Bolu kurumlarıyla, STK'larıya ve halkıyla bu illetin görüldüğü ilk günden itibaren gerek Sağlık Bakanlığımızın gerekse de İl Pandemi Kurulumuz tarafından alınan tedbirlere ve tavsiyelere hassasiyetle uymuştur." şeklinde konuştu.

Doğanay, mücadelenin başladığı ilk günden bu yana gece gündüz demeden amansız bir mücadeleye giren başta İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol olmak üzere, doktorundan, hemşiresine, tıbbi sekreterinden temizlik personeline tüm sağlık çalışanlarını kutladığını, hepsine teşekkür ettiğini belirtti.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı olarak bu sürece ellerinden geldiğince katkı vermeye çalıştıklarını anlatan Doğanay, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Bolu Teşkilatları olarak 192 bin lira bir bağış topladık. İl ve ilçe başkanlıklarımızı her gün açık tutarak bu süreçte binlerce Bolulu hemşehrimizin hükümetimizin ilan ettiği desteklerden faydalanabilmesi için köprü vazifesi gördük." dedi.

Doğanay, Bolu esnafına yönelik olarak da çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yine hükümetimiz tarafından esnafımıza ve iş dünyamıza 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile sağlanan desteklerin ulaşmasında ve yerel uygulamalarda yaşanan ufak tefek sıkıntıların çözümü noktasında da ilgili bakan yardımcılarımızla anında iletişime geçerek, sıkıntıları minimize ettik. İlimizde Vefa Sosyal Destek hizmeti çok başarılı bir şekilde yürütüldüğünden bir sıkıntı yaşanmazken, bizler de ramazan ayı öncesi imkanlarımız ölçüsünde yaklaşık 500 aileye gıda yardımında bulunduk ve inşallah bu sayı 2 bin aileyi bulacak."

Kaynak: AA