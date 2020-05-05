Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdü
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Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdü

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdü
05.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:55

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin, Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Kara yolunun özellikle Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileriyle Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor.

Polis ve Karayolları ekipleri, söz konusu bölgelerde sürekli ring halinde bulunarak, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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