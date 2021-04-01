Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Bakacak, Karanlıkdere, Heyelan, Bıçkıyanı, Elmalık ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, sis ve yağmur nedeniyle yolda dikkatli ilerliyor.

Bölgede ring halinde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, her iki ilin kent merkezlerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışın hafta sonuna kadar devam etmesi ve yüksek kesimlerde sisin etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer