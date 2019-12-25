Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer yer sis ve sağanak etkili oluyor.

25.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:02
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Dağı kesiminde yer yer sis ve sağanak etkili oluyor.

D-100 kara yolunun kesimi Bıçkıyanı, , Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sağanağın da etkili olduğu bölgede, sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışın aralıklarla karla karışık sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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