Bolu Dağı'nda sis

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sisin etkili olduğu Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerledi.

Güzergahta görev yapan kara yolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven