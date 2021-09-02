Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sağanak ve sis etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sağanak ve sis etkili oluyor.

Güzergahın Düzce ve Bolu kesimlerindeki, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bölgede etkili olan sis ve yağış, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyarırken, karayolları ekipleri de güzergahta denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de zaman zaman sağanak etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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