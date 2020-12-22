Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

22.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:07
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının başlamasıyla D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkileri beyaz örtüyle kaplandı.

Sürücüler, karla kaplanan yolda yavaş ve dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, trafik polisleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel İrem Derici Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Samatta Okan Buruk Malcolm Thomas Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Kar Karar İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:07:45. #1.15#
title