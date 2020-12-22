Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
22.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:07
100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışının başlamasıyla D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkileri beyaz örtüyle kaplandı.
Sürücüler, karla kaplanan yolda yavaş ve dikkatli ilerliyor.
Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, trafik polisleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder