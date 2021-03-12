Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu
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Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu

12.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:40

Bolu'nun Seben ilçesinde, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu ve volkanik gölden kaynaklanmış olabileceği düşünülen yüzlerce 'bazalt sütunu' bulundu. Bölgede potansiyeli olan 81 alan daha tespit edilirken, sütunların turizme büyük katkısı olacağı düşünülüyor.

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma kapsamında, Bolu Seben bölgesinde bazalt sütunlar bulundu. Yapılan araştırmalarda, volkanik kayaç olan bazaltların doğada bulunan benzer bazaltlara göre farklılık gösterdiği belirlendi. Kayaçların milyonlarca yıl öncesine ait volkanik gölden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu

"POTANSİYELİ OLAN 81 TANE ALAN TESPİT ETTİK"

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, bölgenin turizm amaçlı kullanılmasının Bolu'ya büyük katkısı olabileceğini belirleterek, "Maddi olarak bakıldığında bu tarz yerler taş ocağı olarak işletiliyor. Yani karayollarındaki stabilize malzeme olarak kullanılabiliyor. Diğer taraftan da Arnavut kaldırımı taşı olarak da kullanılabiliyor. Bunun dışında sürdürülebilir şekilde turizmde de kullanılabilir. Biz Seben'deki bu çalışmamızda potansiyeli olan 81 tane alan tespit ettik. Bunları ilerde eko turizm ya da jeoturizme açtığımız takdirde buraya turizmle beraber bir turist akışı olacak. Turizmle beraber de oradaki yöre insanı ve Bolu bundan faydalanacak. Bunun konaklaması, ulaşımı ekonomik olarak yöreye katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu
Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu
Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu
Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu
Haber Yorumları (1)
ALEYNA: Şimdiye kadar kimse girmemiş mi? ??
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